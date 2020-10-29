Гилфорд, Великобритания, , 10:28 — REGNUM В сети появился релизный трейлер игры The Dark Pictures: Little Hope. Его опубликовали 28 октября на YouTube-канале компании Bandai Namco.

В ролике разработчики показали фрагменты из прохождения игры. Её релиз ожидается 30 октября 2020 года.

Напомним, The Dark Pictures — это антология приключенческих хоррор-игр, разработанных студией Supermassive Games. Первый проект в серии — Man of Medan — вышел в августе 2019 года.

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