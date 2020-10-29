Южно-Сахалинск, , 10:27 — REGNUM На Сахалине и Курилах нужно привить от коронавирусной инфекции около 100 тыс. жителей. Планируется, что вакцина поступит для массового использования в конце ноября — декабре, об этом заявил заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Ющук.

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«Мы сможем вернуться к привычному образу жизни, когда у более 45 процентов людей сформируется иммунитет — искусственный после вакцины или приобретенный после перенесенного заболевания. После этого коронавирус будет иметь сезонные проявления, но не такие глобальные, какими мы их видим сейчас», — отметил Ющук.

На Сахалине продолжает действовать масочный режим, который необходимо соблюдать в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, на предприятиях сферы обслуживания, в магазинах, медицинских учреждениях, а также на парковках и в лифтах.

В островном регионе за последние сутки было выявлено 93 новых случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии на Сахалине лабораторно коронавирус подтвердился у 7624 жителей. 5301 человек выписаны с выздоровлением. Умер от COVID-19 один пациент.

Как сообщало ИА REGNUM, вновь стартовала акция по оказанию помощи маломобильным и пожилым людям в Татарии «Мы вместе». Заявки принимаются от всех желающих, но акцент в первую очередь делают на людей с хроническими заболеваниями, пожилых, маломобильных, которые являются одинокими.