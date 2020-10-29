Кейптаун, , 10:22 — REGNUM Общее количество выявленных на Африканском континенте подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки возросло более чем на 9,6 тыс. и превысило 1,73 млн. Об этом 29 октября сообщает южноафриканский телеканал eNCA со ссылкой на данные регионального представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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По данным ВОЗ, за сутки в Африке было выявлено 9613 заразившихся SARS-CoV-2 и потому их общее число достигло 1 737 550.

Также указывается, что за этот же период на материке от COVID-19 скончались 197 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 41 782. При этом свыше 1,4 млн человек вылечились от нового заболевания.

При этом уточняется, что в наибольшей степени от коронавируса пострадала ЮАР, где на сегодняшний день выявлен 717 851 случай заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что, по данным американского университет Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, в настоящее время на планете Земля выявлено в общей сложности 44 483 775 носителей коронавируса.