Владивосток, , 10:44 — REGNUM Во Владивостоке на утро 29 октября на дистанционном обучении находились 152 класса в 36 школах, закрыто 17 групп в 13 детских садах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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За сутки в краевой столице выявлено 160 новых случаев заражения коронавирусом. В школах и детских садах в обязательном порядке измеряют температуру, соблюдают все требования эпидемиологической безопасности.

Всего на дистанционное обучение ушли почти четыре тысячи школьников Владивостока.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с ухудшающейся эпидобстановкой в крупных городах Приморья могут на неделю продлить каникулы в школах.

Начнутся осенние каникулы 2 ноября.