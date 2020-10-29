Тбилиси, , 10:22 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 1709 случаев заражения коронавирусом. Сообщение об этом 29 октября опубликовали на сайте Stopcov.ge.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

Всего на текущую дату в стране выявили 35 567 человек, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Из них 16 904 человека победили инфекцию, в том числе 2075 за последние сутки.

За время пандемии в Грузии умерли 273 человека с диагнозом COVID-19, из них 20 — в течение последних суток. В стационаре лечат 4209 пациентов, в оборудованных гостиницах — 2346. На карантин поместили 3324 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии 24 октября сообщили о 1941 выявленном случае заражения коронавирусной инфекцией, что было максимумом для страны за время пандемии. После этого данный показатель неуклонно снижается. 28 октября сообщили, что выявили 1731 носителя SARS-CoV-2.

Читайте ранее в этом сюжете: Жителей Грузии призвали не бояться пандемии и проголосовать на выборах