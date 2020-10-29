Воронеж, , 10:19 — REGNUM В Воронежской области за минувшие сутки подтверждено 292 новых случая заражения коронавирусом, данные опубликовал 29 октября региональный оперативный штаб. Таким образом, в регионе обновлён «рекорд» по суточному числу носителей коронавируса, который был зафиксирован накануне — тогда сообщалось о 291 случае заражения.

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В то же время в регионе за сутки выписаны после коронавируса 957 пациентов. Скончались за сутки восемь человек с COVID-19.

На 29 октября в Воронежской области число подтверждённых случаев заражения коронавируса составило 24 477 человек. Выздоровели 20 924 пациентов с диагнозом, подтверждённым тестами, и 4361 пациент с диагнозом, поставленным по результатам КТ. Число погибших пациентов достигло 407 человек.