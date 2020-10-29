Владикавказ, , 10:18 — REGNUM В Северной Осетии с сегодняшнего дня, 29 октября, введен запрет на обслуживание покупателей без масок. Он будет действовать во всех торговых точках региона, в том числе на рынках. Решение о строгих мерах принято 28 октября в ходе совещания с участием представителей Роспотребнадзора, МВД и представителей крупных торговых сетей.

«Предприниматели будут отказываться обслуживать покупателей без масок. Если посетитель зайдет в магазин без маски, то на кассе ему напомнят о необходимости надеть ее. Если гражданин откажется соблюдать масочный режим, то на место будут вызваны сотрудники правоохранительных органов. Они имеют право привлечь данного гражданина к административной ответственности», — цитирует начальника отдела правового обеспечения Роспотребнадзора Северной Осетии Веру Кайтукову «15-й Регион».

Напомним, с 28 октября Роспотребнадзор объявил в РФ всеобщий масочный режим. К его исполнению во всех общественных местах обязали всех жителей России. За нарушение режима граждане будут привлекаться к административной ответственности. В Северной Осетии за нарушение масочного режима будут нести административную ответственность и хозяйствующие субъекты.

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