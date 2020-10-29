Ульяновск, , 10:16 — REGNUM В Ульяновской области в условиях пандемии коронавируса начали оказывать жителям психологическую помощь во вновь созданном центре. В нём работают профессиональные психологи, планируется привлечь и священников. При необходимости штат сотрудников будет увеличен для работы центра в круглосуточном режиме. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора Ульяновской области Сергея Морозова по итогам его поездки в психологический центр.

Губернатор Сергей Морозов в центре психологической помощи Ulgov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

Новое учреждение открылось на базе комплексного центра социального обслуживания населения «Исток». Глава региона встретился со специалистами, которые принимают звонки от населения. Сейчас в центре психологической помощи работают шесть квалифицированных психологов, их число может быть увеличено до 20. Все специалисты предварительно проходят обучение, как проводить консультации по телефону.

«Проводя анализ поступающих обращений, можно отметить, что сейчас у людей очень сложное эмоциональное состояние. В период пандемии многие одинокие ульяновцы столкнулись с тем, что не знают куда обратиться, не смогли куда-то дозвониться, да и зачастую просто поговорить с кем-то», — сказал Сергей Морозов, подчеркнув, что в центр могут обратиться все, кто нуждается в поддержке.

Специалисты центра психологической помощи Ulgov.ru

При этом жители могут не представляться, то есть получать помощь анонимно.

Губернатор отметил, что подобные центры должны появиться в первичном звене здравоохранения. Власти готовы выделить средства на закупку оборудования и цифровизацию платформы.

В настоящее время центр психологической помощи принимает звонки в течение дня, с 8 до 20 часов, на базе многоканального телефона: 8−8422−22−99−40. Не исключается перевод в круглосуточный режим работы. Чтобы повысить эффективность, организовано взаимодействие с Симбирской епархией РПЦ, к работе подключатся 13 священнослужителей.

Психолог Елена Хвойницкая с 20-летним стажем работы, в том числе медицинским клиническим психологом, отмечает, что разговор по телефону имеет свою специфику. По её словам, «рабочая гипотеза» делается на основании тембра голоса и эмоциональных реакций. Специалист отмечает, что «основная задача — обучить клиента методам самопомощи и самосохранения».

Губернатор Сергей Морозов изучает структуру обращения Ulgov.ru

Напомним, в Ульяновской области, как и в целом в стране и регионах, регистрируется суточный прирост случаев заражения коронавирусом. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в области возвращаются к дистанционному режиму проведения совещаний в правительстве, различных заседаний, культурных мероприятий. Жителям рекомендовано воздержаться от посещения мест массового пребывания людей, в регионе действует масочно-перчаточный режим.

Кроме того, пожилым гражданам рекомендована самоизоляция, одиноко проживающим пенсионерам помощь по доставке продуктов питания и лекарств оказывают волонтёры и социальные работники.

Читайте ранее в этом сюжете: Психологическую помощь жителям Ульяновской области окажут священники