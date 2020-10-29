Санкт-Петербург, , 10:19 — REGNUM Губернатор Александр Дрозденко выступил с обращением в память о жителях сожжённых нацистскими оккупантами деревень Ленинградской области. Установленная в регионе мемориальная дата приходится на 29 октября.

Немцы жгут деревню

По словам губернатора, история Великой Отечественной войны — это память о подвиге советского народа и об огромной жертве, которую он принес во имя Победы.

«Сегодня мы вспоминаем о страшной трагедии находившихся в оккупации ленинградских деревень и сел, где не знало границ зверство нацистов. Их преступлениям нет и никогда не будет прощения, они не имеют срока давности», — сказал губернатор Ленобласти.

Александр Дрозденко также отметил, что жители Ленинградской области всегда будут свято чтить память о погибших воинах и мирных жителях, о женщинах, стариках и детях, сожжённых заживо в своих деревнях, о тех, кто был замучен в нацистских застенках, угнан в рабство, кто погиб, сражаясь в подполье или в партизанском отряде.

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