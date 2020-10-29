Донецк, , 10:19 — REGNUM В Донецк прибыла колонна грузовиков с гуманитарной помощью, направленных МЧС России. Об этом сообщило 29 октября «Донецкое агентство новостей».

Гуманитарный конвой МЧС РФ Dnr-online.ru

Гуманитарный конвой стал 99-м по счёту, отметили журналисты.

В данный момент происходит разгрузка машин на складах Республиканской базы специального медицинского снабжения. Вес и состав груза уточняется.

Как сообщалось, российские спасатели планировали передать жителям ДНР медицинское оборудование, лекарства, а также вакцину от гриппа.

Напомним, 98-й гуманитарный конвой побывал в Донецке и Луганске в конце августа 2020 года.

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