Санкт-Петербург, , 10:16 — REGNUM В Петербурге установили очередной «рекорд» по вновь выявленным за сутки носителям коронавируса. За последние 24 часа таких нашли еще 758 человек — это максимальный показатель за всю пандемию, который также на 31 случай больше, чем за день до этого.

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Такие данные предоставляет правительственный телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на городской оперативный штаб.

Таким образом рост за сутки составил более 4%. Всего в городе за время пандемии обнаружили 59 721 зараженного коронавирусом. Стабильный рост суточного числа новых случаев продолжается с 20 августа.

За сутки в городе на вирус протестировали 38 424 человек, добавляют в Смольном. Под медицинским наблюдением находятся 3037 горожан, из них 36 — в обсерваторе, 1286 — на самоизоляции.

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