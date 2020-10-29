Вашингтон, , 10:11 — REGNUM До уровня тропического шторма ослаб ураган «Дзета», который 28 октября обрушился на побережье американского штата Луизиана. Об этом 29 октября сообщает Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

«Дзета» ослаб до тропического шторма над центральной частью штата Алабама», — говорится в сообщении центра.

Уточняется, что в настоящее время максимальная скорость ветра в пределах урагана составляет около 30,5 м/с.

Также указывается, что в данный момент «Дзета» находится на расстоянии в 40 км в юго-восточном направлении от города Таскалуса в штате Алабама и передвигается на северо-восток со скоростью 50 км/ч.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в штате Луизиана в результате воздействия урагана «Дзета» погиб человек.