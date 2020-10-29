Воронеж, , 10:10 — REGNUM В Республике Крым за минувшие сутки выявили ещё 225 носителей коронавируса. Об этом 29 октября написал на странице в социальной сети глава Крыма Сергей Аксёнов. Сутками ранее сообщалось о 251 новом случае заражения на территории региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

По информации Аксёнова, из 225 новых пациентов у 39 заболевание протекает бессимптомно. 157 носителей выявили при обращении их за медицинской помощью, 68 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

Таким образом, всего за период пандемии в регионе подтверждено 9172 случая заражения коронавирусом, выписаны 5160 человек. Скончались 122 пациента.