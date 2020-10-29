Челябинск, , 10:08 — REGNUM В Челябинской области за 28 октября стало известно о смерти от COVID-19 сразу шести пациентов. Такие данные приводит оперштаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

Среди скончавшихся четверо мужчин, которым было 48 лет, 71, год, 73 года и 77 лет. Также ушли из жизни 70-летняя и 82-летняя женщины.

Ещё один человек умер по другой причине. У 82-летней пациентки были сахарный диабет, а также атеросклероз аорты и коронарных артерий. С весны на Южном Урале от ковида умерли уже 164 человека. От других заболеваний скончались 464 пациента.