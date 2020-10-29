Махачкала, , 10:12 — REGNUM Профильное образовательное учреждение для подготовки кадров среднего звена для туристической отрасли планируется создать в Дагестане. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы м правительства региона по итогам состоявшегося накануне, 28 октября, совещания по вопросу развития туризма в республике.

Одним из вопросов повестки стала подготовка кадров в сфере туризма и гостеприимства Дагестана. Как отметила директор филиала Российского государственного университета туризма и сервиса (РГУТИС) в Махачкале Зульмира Ханбабаева, базовой проблемой в этой сфере является низкий уровень престижа профессии.

«Предприятия отрасли, прежде всего, нуждаются в специалистах среднего и первичного звена, то есть в тех, кто непосредственно формирует услугу. Возникающий дисбаланс в подготовке кадров негативно отражается на качестве оказываемых услуг», — отметила Ханбабаева.

В этой связи, по ее словам, возникла идея создания в республике по опыту зарубежных стран профильного образовательного учреждения среднего профессионального образования с рабочим названием «Школа гостеприимства». Открыть его планируется на уже имеющейся базе РГУТИС. Как отметила Ханбабаева, в учреждении будет вестись подготовка кадров для туризма разного уровня.

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