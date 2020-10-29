Лима, , 10:07 — REGNUM В парламент Перу представлен законопроект, предусматривающий введение пожизненного тюремного заключения за групповое изнасилование. Предложение было представлено независимым конгрессменом Арлетт Контрерас.

При создании законопроекта Контрерас отметила, что за первые девять месяцев 2020 года, несмотря на пандемию COVID-19, правоохранительные органы Перу получили 5521 сообщение о подобного рода преступлениях, что намного ниже реальных цифр, поскольку в большинстве случаев жертвы не сообщают о нападении из-за стыда.

Уголовный кодекс Перу предусматривает наказание в виде пожизненного заключения за изнасилование несовершеннолетних, убийство женщин и сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних, а также за другие чрезвычайно серьезные преступления.

Арлетт Контрерас известна в Перу как женщина, добивавшаяся уголовного преследования своего бывшего партнёра, которого она обвинила в попытке изнасилования и убийства. По её словам, инцидент произошёл много лет назад. Контрерас стала символом борьбы женщин с насилием в Перу, и в итоге на довыборах в парламент в январе 2020 года она стала конгрессменом.