Петрозаводск, , 10:08 — REGNUM В Республике Карелия в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн скончался 74-летний заслуженный работник народного хозяйства региона, бывший член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Юрий Пономарев. Он был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

В Карелии умер экс-член Совфеда, попавший в больницу с COVID-19 Юрий Пономарев. Пресс-служба администрации Республики Карелия

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Как сообщил 29 октября глава республики Артур Парфенчиков, вся жизнь Юрия Пономарева была связана с Карелией. Здесь он родился, сюда же вернулся работать после учебы в московском институте. Был генеральным директором Целлюлозного завода «Питкяранта». Представлял Карелию в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в 2001—2002 годах. Кроме того он дважды избирался депутатом Законодательного собрания, был заместителем Премьер-министра Правительства Карелии.

«Причина смерти устанавливается», — добавил глава республики.

За последние сутки в Карелии было выявлено 117 новых инфицированных, столько же, сколько было выявлено сутками ранее. Среди новых заражённых семь детей.

В числе новых инфицированных 72 выявлены в Петрозаводске, 11 в Пудожском районе, семь в Прионежском районе, По четыре новых случая в Лахденпохском и Беломорском районах, а также в Сегеже. В Лоухском районе — три, в Медвежьегорском район— два, в поселке Ледмозеро Муезерского района и в Сортавале по одному.

«В стационарах находятся 352 человека, из них в состоянии средней тяжести — 340 (плюс 45 за сутки), тяжелых — девять, на аппарате ИВЛ — три», — добавил Парфенчиков.

Всего с начала пандемии в Карелии заразились 6358 человек, из них 4274 человека выписаны, в том числе 17 за прошедшие сутки. Еще 47 человек умерли.

«Смертность от COVID — 19 в республике составляет 7,7 случая на 100 тысяч населения, что гораздо ниже, чем в среднем по России — 18,4 случая на 100 тысяч населения», — добавил глава республики.

С внебольничной пневмонией в Карелии с 1 апреля госпитализированы 1781 человека, в том числе 28 человек за прошедшие сутки. С учетом пациентов, госпитализированных до апреля, 85 человек умерли от пневмонии. За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

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