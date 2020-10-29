Уфа, , 10:01 — REGNUM Ушел из жизни депутат государственного собрания Башкирии Амир Ишемгулов. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба госсобрания региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, сегодня на очередном заседании парламента депутаты почтили его память минутой молчания.

По словам председателя государственного собрания региона Константина Толкачева, это тяжелая утрата не только для его родных и близких, но и для республики в целом. Амир Ишемгулов был не только активным законодателем, но и одним из лучших пчеловодов республики. Он много сделал для популяризации продуктов пчеловодства региона в России и за рубежом, и для развития этой отрасли.

Сообщается, что Амир Ишемгулов был награжден орденом Салавата Юлаева, а тажке являлся заслуженным деятелем науки РФ и заслуженным работником сельского хозяйства Башкирии.

Читайте ранее в этом сюжете: Ушел из жизни ведущий детский хирург Самарской области Абдулхак Хасянзянов