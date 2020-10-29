Воронеж, , 09:57 — REGNUM Резкий рост заболеваемости ОРВИ отмечается в Воронежской области. Об этом 28 октября говорилось на заседании регионального оперативного штаба, сообщила пресс-служба облправительства.

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Руководитель Управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев сообщил, что за неделю за медпомощью из-за ОРВИ обратились 10 708 жителей региона, в том числе 3822 ребенка — это на 70% выше уровня заболеваемости аналогичного периода 2019 года. Эпидпорог по заболеваемости ОРВИ превышен в течение вот уже двух недель.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшую неделю в регионе число заболевших COVID-19 выросло на 13%. Специалисты отмечают также рост числа пациентов со среднетяжёлой формой заболевания.

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