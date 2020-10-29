Южно-Сахалинск, , 09:54 — REGNUM На Сахалине и Курилах предприятиям, организующим зрелищно-развлекательные мероприятия и оказывающим услуги общественного питания, запретили работать в ночное время — в период с 23:00 до 06:00, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Ограничительные меры введены в соответствии с постановлением руководителя Роспотребнадзора, главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой.

В разрешённые часы работы в ресторанах, кафе, барах, столовых, буфетах должны соблюдаться меры безопасности для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Столы должны быть расставлены на расстоянии не менее полутора метров, между ними должна быть предусмотрена перегородка. Под запретом курение кальянов.

Органам исполнительной власти области до 10 ноябре запретили проведение публичных мероприятиях в закрытых помещениях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области запретили назначать свидания заключённым.

«В учреждениях ГУФСИН приостанавливаются длительные и краткосрочные свидания», — уточнили в пресс-службе ГУФСИН по региону.