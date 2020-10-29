Вашингтон, , 09:54 — REGNUM Издатель Annapurna Interactive объявил о выходе в ранний доступ тактического шутера (упор в игре сделан на огнестрельное оружие) от первого лица Due Process. Анонсирующий трейлер был опубликован 28 октября на YouTube-канале компании.

Разработчики заявили, что это игра «где тактика, наконец, имеет значение». В начале матча команда из пяти человек получает возможность разработать план, согласно которому она будет выполнять поставленную перед ней задачу.

Разработкой этой многопользовательской игры занималась студия Giant Enemy Crab. Стоит отметить, что если судить по информации в сети, Due Process является её первым проектом. Игра в текущей версии доступна в сервисе Steam.

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