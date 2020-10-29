Тегусигальпа, , 09:53 — REGNUM В Гондурасе за сутки выявлено 576 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальная система управления рисками Гондураса SINAGER.

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Таким образом, общее число выявленных случаев коронавируса достигло 95 199.

Помимо этого, за сутки от COVID-19 скончались 13 человек, общее число умерших достигло 2652.

Количество госпитализированных пациентов снизилось до 697, из которых 530 находятся в стабильном состоянии, 25 находятся в отделениях интенсивной терапии и 142 находятся в тяжелом состоянии.

За сутки также выздоровели 576 человек, общее число поправившихся составляет 39 196.