Черкесск, , 09:53 — REGNUM Власти Карачаево-Черкесии намерены ввести запрет на продажу кальянов несовершеннолетним. С предложениями об этом выступили депутаты Народного собрания региона. В закон об ограничении розничной продажи несовершеннолетним на территории Карачаево-Черкесии электронных систем доставки никотина, будут внесены поправки о запрете на продажу в том числе и кальянов, пишет «Интерфакс».

За нарушение этого закона предусмотрят существенные штрафы. Так, от 20 до 40 тыс. рублей может заплатить продавец табачной продукции, никотинсодержащей продукции и устройств для ее потребления, а также кальянов. Для должностных лиц штрафы увеличиваются и составят от 40 тыс. до 70 тыс рублей.

Юридическим лицам за нарушение закона придется выложить от 150 до 300 тыс. рублей. Законопроект будет рассмотрен сегодня, 29 октября, на заседании парламента республики.

Читайте также: Госдума запретила торговлю никпэками и ограничила вейпы с кальянами

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года Госдума приняла закон о запрете на продажу табачной продукции и никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции (вейпов) несовершеннолетним. Штраф за нарушение составит до 300 тыс. рублей.