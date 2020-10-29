Токио, , 09:52 — REGNUM Посольство России в Токио получило права на могилу героя Советского Союза Рихарда Зорге, захороненного в Японии, сообщил военный атташе РФ Сергей Шашков.

Выступая на церемонии по случаю 125-летия со дня рождения Зорге, Шашков сообщил, что после смерти гражданской жены разведчика Ханако Исии, которая ухаживала за могилой, права на могилу перешли её племяннице, которая умерла в 2018 году.

«В этом году после определённых юридических процедур наследники Ханако Исии составили завещание о передаче прав на эту могилу посольству России в Японии», — цитирует его РИА Новости.

Напомним, немецкий коммунист Рихард Зорге прибыл в Японию в 1933 году по заданию советской военной разведки и построил сеть сбора информации, которая позволила ему одним из первых сообщить в Москву примерную дату нападения Германии на СССР. И что ещё более ценно — достоверные данные о том, что в 1941 году Япония не начнёт войну против СССР.

Последний факт позволил командованию перебросить на фронт дальневосточные и сибирские дивизии, сыгравшие значительную роль в разгроме немецко-фашистских войск под Москвой.

Зорге работал под позывными «Рамзай» и «Инсон». 18 октября 1941 года он был арестован японской контрразведкой и после долгих допросов казнён 7 ноября 1944 года.

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