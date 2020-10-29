Вашингтон, , 09:51 — REGNUM Директор Halo Infinite покинул проект. Об этом 28 октября сообщило издание Bloomberg.

Крис Ли стал вторым руководителем разработки Halo Infinite, который покинул проект в последние два года. Сообщается, что его роль в создании игры значительно уменьшилась после приглашения к работе других разработчиков — возможно, в этом и кроется причина его ухода.

Напомним, релиз Halo Infinite ожидается в 2021 году. Точная дата пока неизвестна.

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