Вашингтон, , 09:46 — REGNUM Известный игровой журналист Джейсон Шрайер представил свою новую книгу под названием Press Reset: Ruin and Recovery («Нажмите «перезагрузка»: Разрушение и восстановление»). Об этом 28 октября сообщила «Игромания».

В книге автор расскажет о судьбе разработчиков BioShock Infinite, Epic Mickey, Dead Space, Kingdoms of Amalurи др. проектов после того, как их студии закрылись. В США она поступит в продажу 11 мая 2021 года.

Напомним, Джейсон Шрайер наиболее известен как журналист издания Kotaku и автор книги «Кровь, пот и пиксели: Обратная сторона индустрии видеоигр». Сейчас он работает в издании Bloomberg.

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