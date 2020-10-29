Москва, , 09:43 — REGNUM Большинство жителей РФ (70%) полагают, что говорят по-русски грамотно и практически без ошибок. Не уверены в этом 26%, показал опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

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Столько же граждан РФ (70%) считают, что они пишут по-русски грамотно, не делая ошибок. Сомневаются в своей1 грамотности 28%. Любили в школе уроки русского языка 71%

Около половины опрошенных (48%) часто замечают ошибки в письменной и устной речи окружающих, редко — 44%. Такие ошибки раздражают 24% респондентов, относятся к ним спокойно 66%.

Телефонный опрос проведен 9−11 октября 2020 года. Опрошены 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ, в России на «отлично» знает русский язык лишь каждый десятый гражданин (12%).

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