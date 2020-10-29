Нью-Дели, , 09:43 — REGNUM За минувшие 24 часа в Индии было выявлено свыше 49 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, в результате чего их общее количество превысило 8 млн. Об этом 29 октября сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

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По данным ведомства, за последние сутки в стране выявили 49 881 нового заразившегося SARS-CoV-2 и теперь их общее число стало составлять 8 040 203.

Также сообщается, что за это же время в Индии 517 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 120 527.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 7 315 989 человек вылечились от нового заболевания, 56 480 из которых — за истекшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Индии за сутки было выявлено свыше 43 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.