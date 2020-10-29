Кемерово, 29 октября 2020, 09:40 — REGNUM В Кемеровской области продолжают регистрировать летальные случаи среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, за минувшие сутки скончались ещё пять человек — три женщины 1953, 1950 и 1949 года рождения и двое мужчин 1957 и 1949 года.
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У четырёх из них развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Кроме того, у всех умерших отмечены сопутствующее заболевание в виде патологии сердечно-сосудистой системы. 63-летний мужчина и женщина 71 года страдали также сахарным диабетом.
Таким образом, общее число скончавшихся за всё время эпидемии в регионе достигло 216. Ещё 4445 пациентов с COVID-19 получают медицинскую помощь в стационарах области.
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