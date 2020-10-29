Белгород, , 09:40 — REGNUM К строительству новой общеобразовательной школы приступили в микрорайоне Таврово-4 вблизи Белгорода. В ней смогут учится 1,1 тысячи детей. Из федерального бюджета на строительство выделено порядка 857 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в департаменте строительства и транспорта региона.

Типовая школа будет переменной этажности — от трёх до четырёх этажей с общей площадью 18,7 тыс. квадратных метров. В здании кроме классных кабинетов, столовой и библиотеки разместят также бассейн, спортивный и актовый залы. Предусмотрены два лифта для маломобильных учеников. Учебное заведение возводится в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Планируется, что первых учеников школа примет в 2022 году.