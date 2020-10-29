Пекин, , 09:37 — REGNUM За первый месяц с момента релиза мобильная версия игры Genshin Impact принесла своим разработчикам $245 млн. Об этом 28 октября сообщалось на сайте агентства Sensor Tower.

Genshin Impact почти удалось достичь рекорда Pokemon GO. Игре от Niantic в первый месяц удалось собрать около $283 млн.

Напомним, Genshin Impact — это ролевой экшен, разработанный китайской компанией miHoYo. Его релиз состоялся 28 сентября 2020 года.

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