Токио, , 09:36 — REGNUM Для того, чтобы гарнитура виртуальной реальности PlayStation VR работала с новой консолью PlayStation 5, геймерам потребуется специальный адаптер. Об этом 29 октября сообщил портал Games Radar.

С пояснениями по этому поводу выступил глава подразделения PlayStation Indies и бывший руководитель Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios Шухей Йошида. Он написал, что благодаря этому адаптеру владельцы смогут подключить камеру PlayStation к PS5.

Это позволит использовать гарнитуру PS VR в играх. которым требуются контроллеры PS Move или контроллер прицеливания PS VR. Отмечается, что владельцы гарнитур из США, Канады и Мексики смогут получить адаптер бесплатно, сделав заявку на сайте Sony.

https://twitter.com/yosp/status/1321493566091218944

Ранее Sony сообщила, что PlayStation VR для работы с PS5 потребуются устройства, выпущенные для PS4. Речь идёт о камере PS4, а также контроллерах DualShock 4 и PS Move. Компания дала понять, что камера PS5 и геймпад DualSense не будут работать с PS VR.

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