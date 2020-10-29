Севастополь, , 09:34 — REGNUM Осенние каникулы для школьников в Севастополе будут длиться на неделю больше обычного — с 31 октября по 15 ноября. Решение принято 28 октября на заседании регионального оперативного штаба, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства города.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

«Долго анализировали по поводу учебного года. Каникулы у нас начинаются с 31 октября, тем не менее, в связи со складывающейся ситуацией решили продлить каникулы на неделю — до 15 ноября. Это позволит спокойно обследовать всех наших учителей и воспитателей, провести все меры дезинфекции, доукомплектовать рециркуляторами школы», — прокомментировал губернатор Михаил Развожаев.

Также губернатор напомнил работодателям, что беременные женщины входят в группу риска по COVID-19, а потому имеют право работать удаленно или находиться на больничном.

Как сообщало ИА REGNUM, также оперштаб принял решение о запрете ночной работы кафе, ресторанов и баров — с 22:00 до 07:00 заведения общепита могут работать только на вынос или доставку.