Севастополь, , 09:26 — REGNUM Ресторанам, кафе и барам Севастополя временно запрещено работать в ночное время — запрет на оказание услуг установлен на период с 22:00 до 07:00. Решение было принято 28 октября на заседании регионального оперативного штаба 28 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства города.

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»Запретить оказание общественного питания с 22:00 до 7:00 утра, за исключением обслуживания навынос и доставки заказов. Понятно, что все массовые мероприятия в местах общественного питания проводятся в вечернее время. Сейчас эти групповые мероприятия недопустимы. Это не нанесет существенного удара по работе обычных мест общепита. Все, что связано с ночным досугом, — на время это придется отложить», — сказал губернатор Михаил Развожаев.

Также оперштаб принял решение запретить проведение в заведениях общепита корпоративов и других мероприятий с участием более десяти человек. Решением оперштаба в Севастополе временно запрещено и проведение досуговых мероприятий в развлекательных и досуговых учреждениях, запрет распространяется и на детские учреждения.

В Севастополе действует обязательный масочный режим в местах массового скопления людей. Также приостановлена работа театров, кинотеатров. Исключение — мероприятия на открытом воздухе при условии участия не более 50 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор рекомендовал регионам запретить работу заведений общепита в ночное время.