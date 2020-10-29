Санкт-Петербург, , 09:23 — REGNUM Обширный циклон, кружащий над Баренцевым морем, продолжит закачивать к берегам Невы массы влажного и очень тёплого атлантического воздуха. Благодаря чему температурный фон в Санкт-Петербурге будет на пять-шесть градусов превышать климатическую норму. Об этом 29 октября сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, 29 октября в Санкт-Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня местами пройдут небольшие дожди, а температурный фон будет на пять-шесть градусов превышать климатическую норму.

«Температура воздуха +10…+12 градусов, по области +8…+13 градусов. Ветер юго-западный 3−8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы», — уточнил специалист.