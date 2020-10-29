Улан-Удэ, , 09:20 — REGNUM В Бурятии бесплатные лекарства для пациентов с пневмониями, многодетных семей и пенсионеров, получающих лечение от COVID-19 на дому, будут доставлять медработники и волонтёры. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

Как отмечается, решение об обеспечении препаратами бесплатно было принято ранее руководством региона. На эти цели из бюджета республики выделено около 9,7 млн рублей, из которых 2,7 млн пойдут на пенсионеров и многодетным семьям.

«С 9 октября осуществляется раздача препарата «Гриппферон», всего на данный момент распределено свыше 1500 упаковок. В среду в республику пришла поставка препарата «Арбидол», лекарства переданы первым получателям», — отметили в правительстве.

Согласно порядку распределения, лекарства выдаются в аптеке по месту прикрепления. При этом доставку осуществляют родственники, медики или волонтёры. В последнем случае нуждающиеся должны оформить заявку в ресурсный центр добровольчества.

Читайте также: «Выделить средства незамедлительно» — Путин о бесплатных лекарствах

Читайте ранее в этом сюжете: Пенсионеров и многодетные семьи с COVID-19 в Бурятии обеспечат лекарствами