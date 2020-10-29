Москва, , 09:18 — REGNUM В Москве в Фонд реновации от жителей старых пятиэтажек, переезжающих в новостройки, поступило 706 заявок на докупку дополнительных метров, сообщили в Стройкомплексе.

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По словам главы Департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, 594 обращения подано в момент переселения, еще 112 — в течение двух лет после получения новых квартир. Сейчас с гражданами заключено 600 договоров.

Интерес к покупке дополнительных метров по реновации Загрутдинов связывает с высоким качеством новостроек и улучшенной отделкой квартир по единому стандарту программы.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Москве по программе реновации строится 179 жилых домов.

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