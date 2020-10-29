Луисвилл, США, , 09:16 — REGNUM Пользователи нашли себе ряд новых развлечений в сети после того, как обнаружили в ней виртуальный тур по дому, который продаётся в городе Луисвилл (штат Кентукки, США). Об этом 29 октября сообщил портал Kotaku.

Особенность этого виртуального тура заключается в том, что в он является весьма странным для инструмента, который должен стимулировать потенциальных покупателей: в доме царит беспорядок, кроме того, в нём можно увидеть весьма странные предметы.

Пользователь Энди Байо отметил, что некоторые пользователи в шутку называли этот тур «лучшей игрой 2020 года», высоко оценив её «экологическое повествование». Дошло до того, что некоторые из них попытались «спидранить» («спидран» — прохождение игр на скорость) этот тур.

А художник и разработчик Сэм Блай, потратив 8 часов, перенёс этот тур в видеоигру VRChat.

Напомним, подобные «туры» позволяют пользователям сети участвовать в виртуальных экскурсиях по различным объектам. Люди могут «передвигаться» по виртуальному пространству дома и изучать его интерьер.