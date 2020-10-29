Тамбов, , 09:15 — REGNUM В Тамбовской области за минувшие сутки подтверждено 90 новых случаев заражения коронавируса, это на три больше, чем сутками ранее. Данные статистики опубликовал 29 октября региональный оперативный штаб.

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«90 новых случаев сегодня. Из них: 33 мужчины, 57 женщин. Возраст заболевших от 21 до 69 лет. Прибывших из других регионов нет, 90 контактных с заболевшими», — сообщили в оперативном штабе.

Всего в регионе с марта подтверждено 9600 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 8237 пациентов. Скончались 49 человек с подтверждённым заражением.

В стационарах региона лечение проходят 757 пациентов с COVID-19, у 666 человек из них диагностирована пневмония, ещё 604 человека лечатся амбулаторно.