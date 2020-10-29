Ульяновск, , 09:13 — REGNUM В Ульяновской области предлагают малоимущим жителям, у которых выявлена коронавирусная инфекция, предоставлять лекарства за бюджетный счёт. Об этом говорится в обращении депутатов Законодательного собрания региона в адрес губернатора Сергея Морозова, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

Парламентарии предлагают увеличить число проводимых исследований на коронавирус до 5 тыс. в сутки. Также депутаты считают, что малообеспеченным жителям, которые лечатся от COVID-19 в амбулаторных условиях, необходимо выдавать лекарства за бюджетный счёт либо предоставлять им социальные выплаты на возмещение соответствующих затрат.

Ранее управление Роспотребнадзора по Ульяновской области отмечало, что с начала пандемии коронавируса в регионе сделано свыше 355,2 тыс. тестов на коронавирус в отношении 332,7 тыс. человек. В настоящее время под наблюдением остаются 10 895 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ульяновские депутаты просят губернаторы выделить из резервного фонда правительства более 290 млн рублей на борьбу с коронавирусом. В частности, предусмотреть средства на развёртывание дополнительных коек для лечения пациентов с COVID-19, закупку лекарств и создание центра телемедицинских технологий.

Напомним, в Ульяновской области малоимущие семьи с детьми смогут получать детские продуктовые наборы. Они будут выдаваться по назначению врача на детей до трёх лет.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновской области на борьбу с коронавирусом могут выделить ещё 290 млн