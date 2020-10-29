Горно-Алтайск, , 09:10 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено 172 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, 64 из них зарегистрированы в столице Горно-Алтайске.

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Также диагноз подтвердился у жителей Кош-Агачского, Майминского (по 18 случаев), Онгудайского (17), Чемальского (15), Шебалинского (13), Чойского (12) и других районов. Среди заразившихся 14 детей. Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения за время эпидемии достигло 7271.

Выздоровели к настоящему времени 4916 человек, в том числе 105 за прошедшие сутки. Кроме того, зарегистрированы два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

«В среду, 28 октября, скончались 67-летняя жительница Улаганского района и 67-летний житель Горно-Алтайска. У них были диагностированы коронавирусная инфекция и коронавирусная пневмония. У женщины имелись другие формы тяжелых сопутствующих заболеваний», — отметили в штабе.

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