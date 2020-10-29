Иркутск, , 09:09 — REGNUM За последние двое суток (27−28 октября) в Иркутске дополнительно развёрнуто около 150 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Как пояснили в пресс-службе областного правительства, большая их часть (65 коек) действует теперь на базе Иркутского областного онкологического диспансера, ещё 30 открыты в городской больнице №5 и 53 койки организованы в областной клинической больнице.

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Всего, по словам заместителя губернатора Приангарья Андрея Бунёва, в регионе уже функционирует 4377 ковидных коек — это треть от всего коечного фонда в медучреждениях области.

«К концу недели дополнительные места для пациентов с коронавирусной инфекцией появятся в Ангарском перинатальном центре, областном онкодиспансере, факультетских клиниках ИГМУ. Еще один корпус для медпомощи таким пациентам будет развернут в медсанчасти ИАПО. Сейчас ведутся подготовительные работы, в том числе по монтажу кислородного оборудования. Также ждем открытия инфекционного госпиталя в Шелехове», — пояснил чиновник.

По его словам, ежедневное количество тестов на COVID-19, проводимых в 14 лабораториях области, приблизилось к восьми тысячам, а стационарах есть все необходимые препараты для лечения коронавирусной инфекции.

«По новым противовирусным препаратам мы ограничены возможностями производителей. Некоторые лекарства начали выпускаться несколько недель назад, но производители наращивают мощности. Практически ежедневно мы получаем несколько тысяч упаковок этих препаратов, работаем напрямую как с производителями, так и со всеми крупными оптовиками в России. Наращивание объемов поставок ожидаем к 4−6 ноября», — рассказал Андрей Бунёв.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой: на 29 октября, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составило 24 081 человек, причём 169 из них добавились только за последние сутки.

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Ранее губернатор Приангарья Игорь Кобзев заявил, что в Иркутской области закупают дополнительное оборудование, которое позволит значительно увеличить число исследований на SARS-CoV-2 — с 7,5 тысяч до 12 тысяч.

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