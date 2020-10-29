Москва, , 09:07 — REGNUM В Москве 29 октября ожидается тёплый день, сообщает центр «Фобос».

"Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится периферией антициклона, благодаря чему прогнозируется ещё один погожий осенний денёк с температурой воздуха на несколько градусов выше положенной климатической нормы», — говорится в прогнозе.

Синоптики ожидают в столице переменную облачность без осадков. Воздух прогреется до 11 градусов тепла, в Московской области — до 12 градусов тепла. Скорость ветра не превысит 8 м/с.