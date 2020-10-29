Нур-Султан, , 09:05 — REGNUM Житель города Риддера в Восточно-Казахстанской области залез в дом к пенсионерке и похитил 18 млн тенге ($41,7 тыс.) в иностранной валюте, сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

По версии следствия, злоумышленник проник в дом через пластиковое окно и украл деньги, расположенные в шкафу в спальной комнате. Полиция установила основного подозреваемого. Им оказался 41-летний ранее судимый местный житель.

Мужчина пояснил, что на украденные деньги он купил дорогие смартфоны, одежду и золотые украшения. Большую часть денежных средств удалось изъять и вернуть пенсионерке. В настоящее время подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.