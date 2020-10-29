Москва, , 09:02 — REGNUM В период подъёма заболеваемости вирусами необходимо употреблять в пищу авокадо, сообщила консультант по лечебному питанию и ортомолекулярной медицине Марина Сергиенко.

«В холодное время года я очень рекомендую употреблять авокадо, потому что он невероятно положительно сказывается на иммунной системе. Там есть и витамин D, и омега-жиры, и витамин E», — сказала она в интервью радио Sputnik.

По ее словам, витамины D и E являются жирорастворимыми, за счёт жиров в самом авокадо они быстро усваиваются организмом.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам директора Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгия Викулова, изменение ряда привычек может помочь человеку повысить иммунитет, что будет дополнительным фактором в вопросе борьбы с коронавирусом нового типа.

По словам специалиста, регулярные занятия физкультурой являются одной из мер укрепления иммунной системы человека. Однако, как подчеркнул Викулов, чрезмерные физические нагрузки лишь навредят в этом вопросе, поскольку они приводят к стрессам и негативному влиянию на эндокринную систему.

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