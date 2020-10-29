Новосибирск, , 09:01 — REGNUM По состоянию на 29 октября в Новосибирской области коронавирус выявлен у 16 939 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 178 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном оперативном штабе.

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Выздоровели 14 088 пациентов, в том числе 164 — за последние сутки.

В регионе на сегодняшний день проведено 693 300 тестов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 28 октября в Новосибирской области выявили 180 носителей SARS-CoV-2.

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