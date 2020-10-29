* ИГ — запрещённая в России организация

Махачкала, , 09:03 — REGNUM Житель Дербентского района Дагестана, собиравший деньги для боевиков, стал фигурантом уголовного дела. Он подозревается в участии в деятельности террористической организации и финансировании терроризма, сообщили ИА REGNUM 29 октября в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

По версии следствия, 35-летний дагестанец в 2018 году намеренно принял участие в деятельности международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он собрал не менее 345 тыс. рублей и передал их участнику незаконного вооруженного формирования (НВФ), которые тот использовал для совершения террористических преступлений.

Отмечается, что подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы. Расследование дела продолжается.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд в Москве приговорил к восьми годам лишения свободы уроженца Дагестана, который был участником группы в одном из мессенджеров, созданной для финансирования террористической организации в Сирии и Ираке. Установлено, что состоявшие в этой группе лица собирали деньги и перечисляли их на банковские карты участников НВФ.

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