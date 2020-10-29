Якутск, , 09:24 — REGNUM Якутия на борьбу с коронавирусом потратила с начала пандемии более 4,7 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Для борьбы с коронавирусной инфекцией в сфере здравоохранения направлено более 4,7 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета — более 3,2 млрд рублей, из средств резервного фонда республики — более 1,5 млрд рублей.

Деньги были израсходованы на стимулирующие выплаты и размещение в гостиницах Якутска приезжих медиков и других специалистов, работающих в ковидных госпиталях, на закупку средств индивидуальной защиты, концентраторов кислорода, лекарств для лечения COVID-19 и медоборудования, в том числе аппаратов ИВЛ и генератора кислорода. За счёт выделенных средств проводятся тесты и идёт заготовка антиковидной плазмы.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологический подъём в России, связанный с распространением коронавируса, будет продолжаться ещё две-четыре недели, заявил 29 октября журналистам главный инфекционист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов.