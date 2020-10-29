Москва, , 08:54 — REGNUM В Москве прекращают свою работу мобильные пункты вакцинации против гриппа и ОРВИ. Они закроются вечером 31 октября, сообщается на портале мэра столицы.

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Всего с начала сентября в столице работало около 50 мобильных пунктов у станций метро и МЦК, железнодорожных станций, в МФЦ и у торговых центров.

За два месяца работы мобильных пунктов прививку от гриппа в них сделали более 380 тыс. москвичей. Прививочные кабинеты в городских поликлиниках продолжат работать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прививочная кампания против гриппа. стартовала в Москве с 1 сентября.

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