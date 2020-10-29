Ставрополь, , 08:59 — REGNUM Почти 20,9 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа зарегистрировано на Ставрополье по данным на утро 29 октября, сообщил у себя в Instagram глава региона Владимир Владимиров. Накануне в регионе инфекцию выявили у 192 человек, что стало самым большим суточным приростом с начала пандемии.

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Отметим, что «рекорд» по числу выявленных за сутки носителей коронавируса на Ставрополье обновляется пятый день подряд. С начала октября в крае зафиксировано почти 4,5 тыс. случаев заражения, или более 21% от общего числа.

За прошедшие сутки на Ставрополье, по данным губернатора, выздоровели 246 носителей коронавируса, а всего с начала пандемии болезнь победили почти 15,6 тыс. человек. Скончались в крае 418 пациентов с COVID-19, трое из них умерли накануне.

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